Świątek bez ogródek o powrocie na fotel liderki rankingu WTA. Kibice już ostrzą sobie zęby

Iga Świątek i Aryna Sabalenka napędzają w ostatnich latach rywalizację w kobiecym tenisie. To one toczyły do niedawna wyrównaną walkę o fotel liderki rankingu WTA. Do niedawna, ponieważ po pierwszej połowie tego sezonu dystans między Białorusinką a Polką wyraźnie się powiększył.

Raszynianka zadebiutowała jako nr 1 rankingu WTA w kwietniu 2022 roku. Był to efekt odejścia na emeryturę dotychczasowej liderki, Australijki Ashleigh Barty. Po US Open 2023 Iga Świątek musiała na krótki czas ustąpić miejsca Arynie Sabalence. Jednak już 6 listopada tego samego roku wróciła na tron, którego nie oddała przez prawie rok.

Dramat Igi Świątek. Wszystko wyszło na jaw dopiero po pewnym czasie

Od września do listopada 2024 roku Igi Świątek próżno było szukać na korcie. Wszystko przez to, że w tym czasie odbywała ona karę zawieszenia. Prawda wyszła na jaw jednak dopiero później, za sprawą filmiku, który tenisistka opublikowała w swoich mediach społecznościowych. Wtedy to oznajmiła kibicom, że w jej organizmie wykryto niedozwoloną substancję - trimetazydynę. Tę miała przyjąć prawdopodobnie z melatoniną, która okazała się być zanieczyszczona. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom polska tenisistka otrzymała jedynie symboliczną karę. Poza miesiącem zawieszenia musiała jednak oddać swoją nagrodę pieniężną za wynik uzyskany na WTA 1000 Cincinnati.

Tamten czas Aryna Sabalenka wykorzystała niemalże w pełni. Wygrała WTA Cincinnati, wielkoszlemowy US Open i WTA Wuhan. Dzięki tym sukcesom, 21 października 2024 roku Sabalenka zdetronizowała Igę Świątek. Polka od tamtej pory próbuje wrócić na szczyt.

24-latce trudno było wejść w sezon 2025. Pod okiem nowego trenera, Wima Fissette'a, nie wygrała ani jednego turnieju rozgrywanego w pierwszej połowie tego roku. Po raz pierwszy od trzech lat Świątek nie udało się wygrać jej ulubionego Rolanda Garrosa. Tam odpadła w półfinale z Aryną Sabalenką. Przełom nadszedł jednak przy okazji Wimbledonu, który był bolączką polskiej zawodniczki. Tym razem jednak, w wielkim stylu triumfowała, pokonując w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Na tym jednak nie poprzestała i kilka dni temu wygrała WTA 1000 Cincinnati. Dziś Świątek ponownie jest na 2. miejscu w rankingu WTA, a przypomnijmy, że po Rolandzie Garrosie zajmowała odległą, 8. pozycję.

Iga Świątek wprost o walce o pozycję numer 1. Takie słowa o Sabalence

Iga Świątek postanowiła wypowiedzieć się w kwestii rywalizacji z Aryną Sabalenką. Nie od dziś wiadomo, że tenisistki, mimo że są dla siebie głównymi rywalkami, prywatnie darzą się dużym szacunkiem. Widać też to na płaszczyźnie sportowej, a także w samej wypowiedzi raszynianki.

Nie myślę o tym, ponieważ wiem, że Aryna też ma świetny sezon, więc wiem, że wszystko będzie zależeć po prostu od tego, jak będę grać

Rozwiń

Ostatni czas nie jest najlepszy dla Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała w tym sezonie w Brisbane, Miami oraz w Madrycie, jednak od momentu triumfu w stolicy Hiszpanii nie była w stanie niczego ugrać. Mimo to, w rankingu WTA Białorusinka wciąż ma przewagę 3292 punktów nad Polką.

Finał: Jannika Sinner - Carlos Alcaraz. SKRÓT. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Jason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Minas Panagiotakis AFP

Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek DYLAN BUELL/Getty AFP/East News / MINAS PANAGIOTAKIS/Getty AFP/East News AFP