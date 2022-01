Zmarzlik goni swojego idola

Patryk Głowacki Żużel

Na przestrzeni lat do czołowej dziesiątki Plebiscytu Przeglądu Sportowego awansowało zaledwie jedenastu żużlowców. Liderem klasyfikacji jest oczywiście Tomasz Gollob. Mistrz czuje jednak na plecach oddech Bartosza Zmarzlika. Po ostatnim ogłoszeniu wyników gorzowianin znacząco zbliżył się do swojego idola i wszystko wskazuje na to, że w końcu go przeskoczy.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan