Włoskie siatkarki były faworytkami spotkania z reprezentacją Brazylii w finale Ligi Narodów siatkarek w łódzkiej Atlas Arenie. Nie mogło być jednak inaczej, skoro do spotkania przystępowały z imponującą serią 28 zwycięstw z rzędu w oficjalnych meczach.

Włoszka nie była w stanie kontynuować gry i musiała opuścić boisko wspierana na ramionach koleżanek z drużyny. Usiadła wśród rezerwowych ze łzami w oczach i nie była w stanie kontynuować gry. Co więcej, nie dotrwała w Atlas Arenie do końca spotkania. Choć przez kilka minut postała w kwadracie dla rezerwowych, w trakcie trzeciego seta spiker poinformował, że Włoszka opuściła halę. Prawdopodobnie udała się na badania do szpitala.