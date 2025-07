Ruszył Montreal, a tu zaskoczenie w Waszyngtonie. Pogromczyni Polki rozbita w finale

Magdalenie Fręch oraz Magdzie Linette nie powiodło się podczas tegorocznego turnieju w Waszyngtonie. Do decydującego starcia dotarła pogromczyni drugiej z pań, Anna Kalinska. Rosjanka była faworytką w starciu z Leylah Fernandez. Kanadyjka sprawiła jednak niespodziankę i zdemolowała przeciwniczkę. Dla 22-latki to największy sukces od pamiętnego finału US Open 2021. Podczas gdy wznosiła ona w górę pamiątkowy puchar, w Montrealu odbywały się pierwsze spotkania w głównej drabince turnieju WTA 1000.