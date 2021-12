Aleks Rydlewski dwóch ostatnich lat na pewno nie może zaliczyć do udanych. Najpierw w macierzystym Toruniu wziął udział w zaledwie trzech biegach, a następnie w niedawno zakończonych rozgrywkach zawiódł oczekiwania kibiców w Krośnie i uzyskał średnią 0,514 punktu na bieg. Po pozyskaniu przez Cellfast Wilki Franciszka Karczewskiego i Krzysztofa Sadurskiego drogi 19-latka i klubu z Podkarpacia najprawdopodobniej się rozejdą.

Aleks Rydlewski już trenuje w Gdańsku

Jak ustalił portal Trójmiasto.pl, wychowanek Apatora jest bardzo bliski przejścia do Zdunek Wybrzeża na zasadzie wypożyczenia. Według informacji tamtejszych dziennikarzy w grę wchodzi wypożyczenie za 25 tysięcy złotych. Co ciekawe, młodzieżowiec już trenuje w Gdańsku. To właśnie w tym mieście studiuje, więc na zajęcia z drużyną ma raptem kilkanaście minut drogi.

- Aleks zgłosił chęć trenowania z nami, a my nie widzieliśmy przeszkód. Nie zawsze może brać udział w treningach, ponieważ czasami ćwiczenia pokrywają się z jego zajęciami na uczelni. Jak ma czas, to przychodzi i się przygotowuje do następnego sezonu - przekazał menedżer zespołu Eryk Jóźwiak.

Na oficjalny komunikat w sprawie ewentualnej zmiany klubu przez juniora kibice jeszcze trochę poczekają. Według najnowszych informacji decyzja zapadnie dopiero w marcu. Jak na razie formację młodzieżową ekipy z Pomorza stanowią Marcel Krzykowski oraz Kamil Marciniec.