Potężne zamieszanie w świecie boksu. Imane Khelif zaprzecza. "To tylko plotki"

Na ubiegłorocznych igrzyskach Imane Khelif zdobyła złoty medal w kategorii do 66 kg. Szybko zyskała miano jednej z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek imprezy. Stało się tak jednak nie tylko dzięki temu, że stanęła na najwyższym stopniu olimpijskiego podium.

O Algierce zrobiło się głośno na długo przed finałem. Zdaniem części obserwatorów i kibiców nie powinna startować w rywalizacji kobiet. Przed igrzyskami nie została dopuszczona do udziału w mistrzostwach świata, ponieważ nie przeszła testów płci.

Co dalej z karierą Imane Khelif? Po triumfie w Paryżu nie stanęła do kolejnej walki

Ten koszmar ciągnie się za nią od kilkunastu miesięcy. Pod koniec maja tego roku miała wystąpić w Box Cup w Eindhoven. Nic z tych planów nie wyszło. Na przeszkodzie ponownie stanęły testy płci.

Badania wykazują obecność męskich chromosomów, co - zdaniem organizatorów - nie pozwala na uznanie Khelif za kobietę w aspekcie biologicznym. Sprawa budzi potężne kontrowersje. Przez moment wydawało się, że jej finał okazał się zgoła sensacyjny.

Nasser Yefsah, niedawny trener i menedżer 26-latki, obwieścił niespodziewanie, że Khelif zrezygnowała z uprawiania boksu.

- Klub w Nicei próbował podpisać z nią profesjonalny kontrakt, ale nie miał na to funduszy. Imane opuściła nie tylko Niceę. Opuściła świat boksu. W tym momencie zaprzestała wszystkiego. Nie walczy już w zgodzie ze swoim sercem. Już nie boksuje na poważnie. Nie po tym wszystkim, co stało się na igrzyskach - oznajmił w rozmowie z "Nice-Matin".

Część światowych mediów uznała informacje podane przez Yefsaha za niewiarygodne. Według niektórych źródeł nie miał on kontaktu z algierską pięściarką od dłuższego czasu. Wkrótce potwierdziła to sama Khelif.

"Ten człowiek w żaden sposób mnie już nie reprezentuje. Nigdy nie ogłosiłam przejścia na emeryturę. Nadal jestem zaangażowana w karierę sportową, regularnie trenuję i dbam o formę fizyczną w Algierii i Katarze, przygotowując się do nadchodzących wydarzeń" - napisała na Instagramie.

"Chcę jasno powiedzieć opinii publicznej, że pogłoski o moim przejściu na emeryturę z boksu są fałszywe. To wyłącznie plotki" - dodała.

Khelif planuje przejść na zawodowstwo. Po sukcesie w Paryżu wyraziła również chęć startu w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. Od triumfu w olimpijskim finale nie stoczyła do tej pory żadnej walki.

