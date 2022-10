To jego rekordy goni Zmarzlik!

Mauger to jedna z największych ikon w historii. Nie ma w tym, nic dziwnego. Jego okraszona sześcioma złotymi medalami IMŚ biografia to prawdziwy materiał na film. Z Nowej Zelandii do Wielkiej Brytanii trafił on jeszcze jako nastolatek i z początku bardziej niż wyścigi z rywalami zajmowała go tęsknota za pozostawioną na drugim końcu świata żoną. Na Wyspach spędził 3 sezony, później wrócił do matczynego kraju na 5, ale gdy trafił już do Europy po raz drugi, to nie było na niego mocnych.