To dało im sukces? Zdradza kulisy

Baron: Nie tylko Kołodziej

Po zawodach w Grudziądzu trener Piotr Baron krótko podsumował rozmowy z zawodnikami podczas zawodów. - Wszyscy zawodnicy mówili, ktokolwiek zjeżdżał z toru, to wyciągaliśmy wnioski czy isć z przełożeniami w dół, czy w górę. Każdy mówił, co czuje, nie tylko Janusz Kołodziej - powiedział szkoleniowiec Unii.



Ważne punkty przywiózł także Bartosz Smektała (8+2). Na koncie wychowanka nie było żadnego zera, co oznacza, że przez całe zawody jechał na równym poziomie. - Zawsze chce się więcej. Najważniejsze jednak jest to, że drużyna wygrała. Gdyby było nieco gorzej drużynowo, to teraz powiedziałbym, że chciałbym zrobić więcej. Wydaje mi się, że jazda była całkiem OK. Brakuje mi jeszcze luzu na motocyklu, ale im więcej dobrych zawodów, tym więcej będzie luzu - skomentował żużlowiec.