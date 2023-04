Wielkie widowisko w stolicy? Taki będzie tor na PGE Narodowym

Żużlowcy będą rywalizować w Warszawie po raz siódmy . Pierwszy turniej zorganizowano w 2015 roku. W latach 2020 i 2021 zawody się nie odbyły z powodu pandemii. Jak się dowiedzieliśmy, tor na PGE Narodowym ma być zupełnie inny: większy i szerszy, a nawierzchnia ma przejść renowację. Kibice z całego kraju mogą tylko zacierać ręce, bo to największe żużlowe wydarzenie na świecie .

Plan jednak jest gotowy już od dawna. - Mogę powiedzieć, że idea jest taka, że tor po prostu ma gwarantować lepsze widowisko, ma być więcej możliwości i ścieżek do ścigania. Szczegóły podamy w okolicach 8 i 9 maja, natomiast tor na pewno będzie szerszy, a nawierzchnia będzie po renowacji. Zostanie ona dodatkowo zmieniona po to, żeby granulacja i cała charakterystyka dawały lepsze możliwości do ścigania - dodaje nasz rozmówca.