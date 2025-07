Polskie siatkarki ruszyły z akcją "zatrzymać potwora". "Nie mamy nic do stracenia"

Mam wówczas czas, żeby popatrzeć z boku na to, jak to wygląda. I ewentualnie szukam rozwiązań, gdyby miała ewentualnie wrócić. Takich, które wprowadziłyby zmianę w grze. Nie jest to frustrujące. To normalna kolej rzeczy w siatkówce. Cieszę się, że Ala tak dobrze zagrała. Była dokładniejsza w grze z Madzią Stysiak. Ja nie pomagałam naszej atakującej.

- Nie wiem, czy to były nerwy. Po prostu nasza forma bardzo faluje w tym roku . Nie wiem, co mamy złapać, żeby to wszystko się wyrównało. Mam nadzieję jednak, że od półfinału zaczniemy grać równo, bo to jest nam bardzo potrzebne. Grając przeciwko Włoszkom tak, jak z Chinkami, ten mecz może się dla nas bardzo szybko zakończyć - analizowała nasza rozgrywająca.

- Wiemy, że zatrzymanie Włoszek będzie bardzo trudne, ale liczę na to, że uda nam się znaleźć u nich słabsze punkty. Najważniejsze jednak będzie to, byśmy zagrały swoją dobrą i równą siatkówkę. Na pewno trzeba będzie bardzo ryzykować w każdym elemencie i zobaczymy, czy to wystarczy na Włoszki. Nie mamy nic do stracenia. To jest turniej i im też może przytrafić się gorszy dzień - zakończyła Wenerska.