Hit w Waszyngtonie, a tu głośno o Idze Świątek. Niewiarygodny pokaz siły Polki

Podczas gdy Iga Świątek po wygranym Wimbledonie czeka, by wrócić na kort przy okazji "tysięcznika" w Montrealu, część zawodniczek aklimatyzuje się już w Stanach Zjednoczonych, walcząc o triumf w turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. W turniejowej drabince wciąż utrzymuje się Magdalena Fręch , która zmierzy się w nocy z czwartku na piątek w niezwykle medialnym pojedynku z byłą liderką światowego rankingu - Venus Williams , która wróciła na kort po 16-miesięcznej przerwie.

Hitowo zapowiada się także czwartkowy pojedynek Emmy Raducanu z kolejną zawodniczką, która niegdyś była pierwszą rakietą świata - Naomi Osaką . A ten mecz jest tym ciekawy ze względu na fakt, że obie zawodniczki nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą w tourze WTA. Zwyciężczyni dzisiejszej rywalizacji awansuje do ćwierćfinału imprezy w Waszyngtonie.

Przy okazji pojedynku Brytyjki z reprezentantką Japonii głośno jest także o Idze Świątek. Portal Tennis 365 wyliczył bowiem, że Naomi Osaka będzie 13. mistrzynią Wielkiego Szlema, z którą przyjdzie się zmierzyć Emmie Raducanu. A Polka wyróżnia się na tle pozostałych, bo nie dość, że jak dotąd to z nią 22-latka mierzyła się najczęściej, to jeszcze właśnie ona była najbardziej bezwzględna dla sensacyjnej mistrzyni US Open z 2021 roku.