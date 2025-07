Nie żyje Hulk Hogan. Legendarny wrestler miał 71 lat

W ciągu swojej zawodowej kariery (lata 1977-2012), Hulk Hogan aż sześciokrotnie sięgał po główne mistrzostwo WWE. Sumy wszystkich długości jego "panowań" do dziś nie był w stanie pobić żaden zawodnik. Kultowym pojedynkiem w karierze Hulka Hogana, który przeszedł także do historii wrestlingu, było starcie z Andre Gigantem. Obejrzane ono zostało przez bagatela 33 mln ludzi (co do dziś stanowi rekord w świecie wrestlingu).