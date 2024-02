To był dla niego szok. Odsłania kulisy

Do wyboru nowego kapitana (zeszłoroczny kapitan Nicki Pedersen odszedł do Texom Stali Rzeszów) doszło podczas zgrupowania GKM-u w hiszpańskim Lloret de Mar. Drużyna zadecydowała, że najlepszym kandydatem do przejęcia opaski kapitańskiej będzie właśnie Doyle . Australijczyk bez wątpienia jest najstarszym i najbardziej utytułowanym zawodnikiem w drużynie, ale kibice patrzą również na inne aspekty, choćby na staż w zespole, a 38-latek jest nową twarzą.

Żużel. Jason Doyle: Byłem bardzo zaskoczony

Doyle przemówił do swoich kibiców prosto z Hiszpanii za pośrednictwem mediów klubowych GKM-u. - Byłem bardzo zaskoczony tym, że zostałem kapitanem, ale cieszę się z tego, że jestem częścią tego zespołu. Oczywiście bycie kapitanem drużyny to zaszczyt i chciałbym pomóc najlepiej jak umiem - powiedział mistrz świata z 2017 roku, który w ostatnich dwóch latach w PGE Ekstralidze nie był w stanie dobić do granicy dwóch punktów na bieg. W Grudziądzu ma to się zmienić.



Żużel to bardzo niewielkie grono osób, wszyscy doskonale siebie znają. Mimo to Kangur w Hiszpanii mógł bliżej poznać nowych kolegów. - Ten tydzień był naprawdę dobry. Spotkałem się z kolegami z drużyny, dobrze spędziliśmy razem czas. Każdy z nas poznał się bardziej z innymi. Myślę, że takie obozy treningowe to dobra rzecz, możemy spędzić sporo czasu razem. Jeździliśmy dużo na rowerach, sporo trenowaliśmy, to było naprawdę przyjemne. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli to utrzymać przez cały rok - stwierdził zawodnik.