Gwiazdom płacą miliony, a to kuleje. Marnowany potencjał?

Żużel. Betard Sparta Wrocław w mediach społecznościowych

Mamy tzw. "sezon ogórkowy", ale nawet biedniejsze kluby (budżet Sparty wynosi około 25 milionów złotych) prezentują różnego rodzaju zdjęcia, filmiki, wywiady z zawodnikami, konkursy dla kibiców, reklamują gadżety. To tylko kilka przykładów, a pomysłów na aktywne prowadzenie mediów społecznościowych może być więcej. Gdyby jeden z najmocniejszych polskich klubów wrzucałby takie rzeczy codziennie, z pewnością nikt nie mówiłby o "dodawaniu na siłę", tylko zostałoby to docenione.



Na koniec zaznaczmy, że większość żużlowców Sparty ma gigantyczną wartość marketingową, za co oczywiście otrzymują sowite wynagrodzenie. Zarobki wszystkich gwiazd PGE Ekstraligi liczy się już w milionach, a w formacji seniorskiej Sparty takie gwiazdy są. Skoro klub przeznacza na utrzymanie zawodników tak duże pieniądze, a nie do końca wykorzystuje ich wartość marketingową, to możemy mówić o marnowaniu potencjału. Żużel w obecnych czasach jest też biznesem, choć pierwszoplanową rolę nadal powinien odgrywać sport.