To będzie najdroższy lot roku

Wojciech Kulak Żużel

Niektórzy kibice zrobiliby wszystko, by spędzić ze sportowym idolem choćby pięć minut i przy okazji porozmawiać z nim na różne ciekawe tematy. Jeden z internautów z okazji WOŚP wylicytował spotkanie z Maciejem Janowskim za 12 tysięcy złotych. Co warto zaznaczyć, będzie to nie byle jakie spotkanie, bo obaj panowie wybiorą się na wspólny lot helikopterem nad Wrocławiem.

Zdjęcie Maciej Janowski / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan