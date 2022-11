Takie buty. Ludzie już pytają o ich cenę

Buty Motoru na Camp Nou w Barcelonie

Na jednej z fotografii widzimy postać w butach stojącą na murawie Camp Nou w Barcelonie. Kibice już dopytują o cenę tego obuwia. - Bo wygląda to naprawdę atrakcyjnie. Jakbym był kibicem Motoru, to chciałem mieć te buty - mówi nam Jacek Gumowski, spec od marketingu.

Motor zrobi biznes, jak ma procent od sprzedaży

- Przy czym te wszystkie dodatki na butach są tak subtelne i tak ładnie zrobione, że nie ma się do czego przyczepić. W zasadzie to można by teraz zapytać, dlaczego inne kluby tego nie zrobiły. Motor odważnie wszedł z tym obuwniczym produktem i jak zapewnił sobie procent od sprzedaży, to naprawdę nieźle na tym zarobi - ocenia Gumowski.