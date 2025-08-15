Ponad 140 milionów i to jeszcze nie wszystko. Wielki "rozbiór", klub stał się fabryką gwiazd

AFC Bournemouth po udanej kampanii w Championship (druga lokata w tabeli końcowej) powróciło w 2022 roku do Premier League i w kampanii 22/23 zdołało wybronić się przed relegacją - i to nawet nie o włos, bowiem "The Cherries" zajęli 15. miejsce w klasyfikacji końcowej, mając pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Potem zespół z południa Anglii przeszedł raczej na pozycję ekstraklasowej przeciętności, w ostatnim sezonie lądując na dziewiątym miejscu w tabeli - zbyt wysoko, by obawiać się o spadek, ale też i zbyt nisko, by myśleć o europejskich pucharach.

To wszystko jednak nie przeszkodziło "Wisienkom" w zbudowaniu kilku naprawdę interesujących zawodników, którymi w momencie znaleźli się w orbicie zainteresowań europejskich gigantów, nieszczędzących pieniędzy na graczy.

Gorące transferowe lato Bournemouth. Giganci zapukali do drzwi klubu

Tak było, chociażby w przypadku Deana Huijsena, który swego czasu nie dostał przesadnie dużej szansy w seniorskiej drużynie Juventusu i najpierw został posłany na wypożyczenie do Romy, a potem został też ostatecznie pożegnany przez "Bianconerich". Bournemouth jakiś czas temu sprzedało go do Realu Madryt za ponad 50 mln funtów (62,5 mln euro), a reprezentant Hiszpanii holenderskiego pochodzenia z miejsca wdarł się do wyjściowej jedenastki królewskich.

Poniekąd podobną drogę przeszedł też Milos Kerkez, który nie znalazł uznania w AC Milan i w 2022 roku przeszedł do AZ Alkmaar, gdzie jednak nie zagrzał długo miejsca i związał się z AFCB. Węgier został wypatrzony przez Liverpool F.C. - "The Reds" zapłacili za niego blisko 40 mln funtów (czyli w przeliczeniu niespełna 47 mln euro) i wiążą z nim wielkie nadzieje.

Nieco inaczej wyglądała sytuacją z Ukraińcem Ilią Zabarnym, który do "Wisienek" trafił wprost ze swojej ojczyzny, z Dynama Kijów, a więc z ekipy z niższej półki niż Juventus czy Milan. Na Vitality Stadium jednak rozwinął się na tyle, że na swój celownik wzięło go Paris Saint-Germain, które zapłaciło za 22-latka 54 mln funtów (63 mln euro).

Co łączy tych trzech zawodników oprócz faktu, że są już poza Bournemouth? Oczywiście bycie defensorem - Huijsen i Zabarny to stoperzy, a Kerkez to lewy obrońca. Tym samym klub z Premier League sporo na nich zarobił, ale jednocześnie ogołocił jedną ze swych formacji, a ta trójka to tak naprawdę... nie koniec wyprzedaży.

Duże zmiany nadeszły również jeśli mowa o bramkarzach - Neto w ramach wolnego transferu wrócił do swej ojczyzny, czyli Brazylii, gdzie zasilił szeregi Botafogo. Mark Travers ruszył na północ, do Liverpoolu, gdzie związał się z Evertonem, z kolei Kepa Arrizabalaga, w ostatniej kampanii numer jeden dla menedżera Andoniego Iraoli, zakończył swoje wypożyczenie z Chelsea i... w ramach przenosin definitywnych związał się z Arsenalem.

(na grafice w roli jedynego "ocalałego" umieszczono Juliana Araujo - ten w poprzednim sezonie jednak był nękany przez problemy zdrowotne i ani razu nie rozegrał pełnych 90 minut w spotkaniach, podczas których był dostępny)

Wielki zarobek i wielkie ryzyko. Bournemouth "przeorało" obronę i bramkę

Naturalnie Bournemouth podjęło już kroki dotyczące załatania powstałych wyrw w składzie - z klubem związał się golkiper Dorde Petrović (ex-Chelsea) oraz obrońcy Adrien Truffert (ostatnio Stade Rennais) oraz Bafode Tiakite (poprzednio Lille OSC), natomiast futboliści ci oczywiście będą potrzebować chwili na zaadaptowanie się do nowych warunków.

"The Cherries" zainkasowali ponad 140 mln funtów za trzech graczy obrony (i blisko 150 mln funtów jeśli spojrzeć szerzej i wliczyć tu jeszcze opłatę za Traversa), natomiast sporo też zaryzykowali, przeprowadzając tego typu rewolucję w jednym okienku. Niebawem okaże się, czy będzie to koniec końców opłacalne we wszystkich aspektach.

Sezon Premier League rozpocznie się już 15 sierpnia - Bournemouth swój pierwszy mecz rozegra właśnie tego dnia przeciwko... Liverpoolowi, nowemu zespołowi Kerkeza. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 21.00.

