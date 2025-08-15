Nie tylko Lewandowski. Fatalne wieści ws. Szczęsnego, tuż przed pierwszym meczem

Bardzo aktywna podczas aktualnego okienka transferowego jest FC Barcelona. Klub sprowadził do drużyny, chociażby nowego golkipera, Joana Garcię. Do tego zespół wzmocnił także wypożyczony z Manchesteru United Marcus Rashford, a nowy kontrakt na kolejne dwa lata podpisał Wojciech Szczęsny. Kilku graczy zostało również sprzedanych, a wśród nich m.in. Pau Victor, Alex Valle czy Pablo Torre. Wypożyczony został także Ansu Fati.

W dodatku dość nieoczekiwanie Barcelonę na Al-Nassr jako wolny agent zamienił lider defensywy zespołu w poprzednim sezonie, Inigo Martinez. Mimo takich ruchów klub wciąż ma problemy z rejestracją nowych piłkarzy do rozgrywek La Liga. Na zaledwie dwa dni przed startem sezonu, jedynie Joan Garcia został zarejestrowany.

Z jego rejestracją również związana jest ciekawa historia, bowiem klub mógł dokonać tego, po tym, jak Komisja Medyczna ligi orzekła, że kontuzja Marca-Andre ter Stegena spełnia kryteria długotrwałości określone w obowiązujących przepisach.

Nie zapowiada się za to, aby wśród zawodników uprawnionych do gry pojawili się wcześniej wymienieni Rashford i Szczęsny, przez co nie będą oni mogli pojawić się, chociażby na ławce rezerwowych. W ten sposób 35-letni golkiper dołączy do kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego i podobnie, jak napastnik ominie pierwsze starcie nowej kampanii.

"Marca" ujawnia, taki plan na rejestracje ma Barcelona

Wiele wskazuje, że już za jakiś czas Ci piłkarze wkrótce będą mogli zostać zgłoszeni do rozgrywek. Według informacji przekazanych przez hiszpańską "Marce" Barcelona planuje wrócić do zasady 1:1. Wszystko ma się stać tuż po tym, jak audytor uwzględni w swoim raporcie pozyskanie słynnych już lóż VIP na nowym Camp Nou, aby przesłać go do La Ligi.

Nie jest to jedyny plan, bowiem jeśli dokumenty nie trafią w odpowiednie ręce do końca okienka transferowego, klub ma otrzymać "gwarancję" od członków zarządu w wysokości siedmiu milionów euro na rejestracje zawodników. Wszystko mogłoby się odbyć jednak dopiero po zakończeniu okresu transferów.

- Te siedem milionów to kwota, której klub potrzebuje, aby zapewnić sobie wystarczająco dużo miejsca w budżecie płacowym, jeśli nie obowiązuje zasada 1:1 - czytamy w artykule.

Spotkanie RCD Mallorca - FC Barcelona odbędzie się już w najbliższą sobotę, 16 sierpnia. Jego pierwszy gwizdek zaplanowany jest na 19:30.

