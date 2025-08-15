Małgorzata Tomaszewska od lat rozwija swoją karierę w mediach, pracując na własne nazwisko. Córka słynnego piłkarza, Jana Tomaszewskiego zdążyła zresztą już udowodnić, że nie jest tylko dzieckiem znanych rodziców.

Praca w TVP sprawiła, że sama zdobyła wielu fanów i sympatyków, którzy bacznie przyglądają się jej kolejnym dokonaniom. Po nagłym zwolnieniu z Woronicza, wielu zaczęło się martwić, co będzie dalej z jej karierą.

Początkowo prezenterka zapewniała, że nie rozpacza z tego powodu, bo wszak dopiero co została ponownie mamą i planuje skupić się na macierzyństwie. W międzyczasie przyszło jej mierzyć się z plotkami dotyczącymi ojca jej drugiej pociechy.

Tomaszewska długo ukrywała prawdę o ojcu dziecka

W pewnym momencie pojawiły się nawet pogłoski, że ojcem Laury jest Aleksander Sikora, z którym Małgorzata pracowała w "Pytaniu na śniadanie" i często była widywana także prywatnie.

W końcu Sikora w rozmowie z "Party" zabrał głos w tej sprawie, rozwiewając wszelkie domysły.

"Nie mieliśmy romansu. Chciałbym podkreślić, że nie każdy duet, który prowadzi, albo prowadził "Pytanie na śniadanie" musi mieć się ku sobie. Już jeden wystarczy. (...) Nie jestem też ojcem dziecka Małgosi. Znam ojca dziecka Małgosi, bardzo go lubię, uważam, że jest świetnym facetem, tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację" - wyznał wówczas gwiazdor.

Sama Tomaszewska skrzętnie nie pokazywała swego prawdziwego narzeczonego. Ostatnimi czasy zrobiła jednak wyjątek i pochwaliła się ich wspólną fotką.

Całą rodziną wybrali się bowiem nad polskie morze. Na zamieszczonej w sieci fotce Robert trzymał prezenterkę oraz ich pociechę na rękach. W końcu fani mogli zobaczyć, jak wygląda, chociaż nie do końca. Tomaszewska sprytnie rozmyła bowiem nieco zdjęcie, więc widać było tylko zarys sylwetki jej wybranka.

Dopiero co Tomaszewska pokazała narzeczonego, a tu takie doniesienia. Oficjalnie ogłosili

Rodzinne wakacje dobiegły jednak końca i Małgorzata wróciła do zawodowych obowiązków. Parę miesięcy temu dostała wszak ofertę z TVN, gdzie została reporterką programu śniadaniowego. Nietrudno było się jednak domyślić, że to zajęcie nie do końca zaspokoiło jej ambicje. W TVP była wszak prowadzącą.

Teraz to się jednak może zmienić. Jak się okazało, nowy pracodawca postanowił sprawdzić, jak poradzi sobie z rolą gospodyni w "Dzień Dobry TVN".

Pudelek donosi, że szefostwo powierzyło jej prowadzenie porannego pasma. Informacje te potwierdził oficjalnie już branżowy portal Wirtualne Media. Wraz z Tomaszewską na ekranie pojawi się gwiazdor stacji, Jan Pirowski, który wcześniej prowadził z Agnieszką Woźniak-Starak "Mam talent".

"Ma być to dla nich test i być może szansa na stałą posadę" - informował Pudelek.

Tomaszewska i Pirowski oficjalnie razem. To koniec domysłów, Małgorzata się doczekała

Sama prezenterka zamieściła ostatnio na Instagramie tajemniczy wpis, w którym zapowiedziała nowy etap w życiu. Teraz wszystko zaczyna się składać w całość.

"Jeśli życie to serial, właśnie nadszedł nowy sezon. Jestem gotowa" - przekazała fanom Tomaszewska.

Nowi prowadzący oficjalnie razem zaprezentują się widzom w Sopocie, gdzie będzie odbywał się festiwal stacji i zostanie zaprezentowana jesienna ramówka.

Informatorzy mediów plotkarskich donoszą, że Tomaszewska świetnie poradziła sobie z dotychczas powierzonymi jej zadaniami. Jeśli teraz wszystko dobrze pójdzie, niebawem także w TVN ma szansę na to, by zostać jedną z głównych gwiazd stacji.

