O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Anną Kalinskają? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Ćwierćfinał turnieju WTA 1000 Iga Świątek - Anna Kalinskaja zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:00 Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Canal+ Sport 2. Dostępny będzie również stream online na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

J. Paolini - A. Krueger. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek - Anna Kalinskaja. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Światek bez żadnych problemów awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Nasza tenisistka rozegrała jak do tej pory dwa spotkania i oba rozstrzygnęła w dwóch setach. Najpierw pokonała Anastazję Potapową, a następnie Soranę Cirsteę. Między tymi pojedynkami trzecia tenisistka pauzowała, ponieważ mecz III rundy z powodu urazu bez gry musiała poddać Marta Kostiuk.

Dzisiejsza rywalka Świątek, czyli Anna Kalinskaja także rozpoczęła start w tym turnieju od II rundy, ale w przeciwieństwie do Polki musiała rozegrać trzy mecze. Dwa z nich nie należały do najłatwiejszych. Najpierw przez ponad dwie i pół godziny Rosjanka walczyła z Peyton Stearns, by ostatecznie pokonać ją w trzech setach. W kolejnej rundzie bez problemów poradziła sobie z Amanda Anisimovą, ale w ostatnim pojedynku potrzebowała prawie dwóch godzin i 20 minut, by pokonać po trzysetowym boju Jekaterinę Aleksandrową.

Świątek i Kalinskaja zagrały ze sobą tylko raz i miało to miejsce w zeszłym roku. Na początku sezonu w półfinale turnieju w Dubaju Rosjanka wygrała 6:4, 6:4. Teraz Polka będzie miała okazję, by zrewanżować się za tamtą niespodziewaną porażkę.

Ćwierćfinał turnieju WTA 1000 Iga Świątek - Anna Kalinskaja zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie.... Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale... Dostępny będzie również stream online na platformie CANAL+ Online.

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek rywalizowała z Soraną Cirsteą o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Cincinnati Minas Panagiotakis AFP