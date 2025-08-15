Niewielu wiedziało o chorobie Babiarza. "Pan Bóg mnie z tego wyprowadził"

Przemysław Babiarz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy sportowych w kraju. Jego głos znają chyba wszyscy fani polskiego sportu, nic więc dziwnego, że gdy w marcu ubiegłego roku w mediach pojawiła się informacja o pobycie 61-latka w szpitalu, wywołało to ogromne poruszenie. Jak zdołał wówczas ustalić "Fakt", problemy ze zdrowiem pojawiły się u mężczyzny na początku roku. Sam zainteresowany nie komentował całej sprawy w mediach, a gdy inni dziennikarze wypytywali go o jego samopoczucie, nie otrzymywali oni jednoznacznych odpowiedzi.

Dopiero we wrześniu, podczas 8. Męskiego Oblężenia Jasnej Góry dziennikarz postanowił zabrać głos na temat swoich problemów zdrowotnych. Wówczas ujawnił, że na początku roku przeszedł operację kręgosłupa. Nie obyło się jednak bez komplikacji i tuż po zabiegu wdało się zakażenie, przez które hospitalizacja 61-latka mocno się wydłużyła.

Przemysław Babiarz o problemach zdrowotnych. "Byłem wtedy dość poważnie chory"

Teraz Przemysław Babiarza postanowił otworzyć się na temat problemów zdrowotnych. Udzielił on wywiadu Annie Pawelec, która ukazała się na kanale PRZEmiana na platformie YouTube. Podczas tej rozmowy dziennikarz ujawnił, że nie poradziłby sobie z licznymi przeszkodami, gdyby nie... Boża opieka. Boską obecność odczuwał m.in. wtedy, kiedy na początku ubiegłego roku utknął na kilka miesięcy w szpitalu.

"Nawet jak człowiek popełnia błędy, to Pan Bóg potrafi nawet ze zła dobro wyprowadzić. Mamy wolną wolę, a jednocześnie mamy tę opiekę. Jeżeli prosimy o tę opiekę, to ona przychodzi. (...) Miałem pójść na zabieg kręgosłupa i to miała być drobna operacja korekcyjna, ale wdało się zakażenie. W związku z tym ten mój pobyt w szpitalu był dłuższy i ta walka z zakażeniem okazała się długa. Ja byłem wtedy dość poważnie chory i Pan Bóg mnie z tego wyprowadził. Jakaż była radość. Wyszedłem ze szpitala w Święto Zmartwychwstania Pańskiego rok temu" - wyjawił.

Przemysław Babiarz Niemiec AKPA

