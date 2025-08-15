Iga Świątek - jako była i miejmy nadzieję także przyszła liderka rankingu WTA - to jedna z tych z zawodniczek, które nie boją się "uderzyć pięścią w stół", mówiąc wprost o rzeczach, które nie podobają się im w świecie kobiecego tenisa. Jedną z nich jest układ kalendarza, który zdaniem Polki jest zbyt przepakowany, co przekłada się w negatywny sposób nie tylko na poziom widowiska, ale i zdrowie samych zawodniczek.

Mimo wracających jak bumerang skarg płynących z jej ust, Iga Świątek jest jednak przykładem zawodniczki mającej zdrowie ze stali, która nie przyzwyczaiła nas do rezygnacji z turniejów z powodu kontuzji. A nawet gdy już dopadło ją przemęczenie, jak na początku tego roku podczas rywalizacji w United Cup i tak wychodziła na kort, choć z zabandażowanym udem.

Nie oznacza to, że droga Igi Świątek na tenisowy szczyt wolna była od kontuzji. Ba, jedna z nich mogła na dobrą sprawę przekreślić karierę polskiej tenisistki, jeszcze zanim ta na dobre się rozpoczęła.

Poważna kontuzja nastoletniej Igi Świątek. To mógł być koniec jej kariery

Doszło do niej w 2017 roku, gdy zaledwie 16-letnia wówczas Iga Świątek mierzyła się w pierwszej rundzie imprezy Warsaw Sport Group Open na kortach Legii z Martiną Trevisan. Polka przegrała tamto spotkanie 2:6, 6:2, 2:6, ale co gorsza, choć wytrwała wówczas na korcie do samego końca, nabawiła się urazu stawu skokowego. I zapewne sama początkowo nie spodziewała się, jak poważny jest jej problem.

W wyniku tamtej kontuzji Iga Świątek wylądowała ostatecznie na stole operacyjnym. Zabieg na wschodzącej gwieździe tenisa przeprowadził doktor piłkarskiej reprezentacji Polski - Jacek Jaroszewski.

- Uraz był bardzo pechowy. To niecodzienna kontuzja, dlatego operacja była trudna, ale na szczęście zakończyła się sukcesem. W ciągu kilku miesięcy Iga wróci do treningów. Czeka ją długa rehabilitacja, ale ma twardy charakter, więc jestem przekonany, że się nie podda - tłumaczył później znany w sportowym światku doktor w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Ostatecznie rehabilitacja i powrót do zdrowia Igi Świątek potrwał około osiem miesięcy. Nasza tenisistka - jak wspominał na łamach Interii Olgierd Kwiatkowski - była tak zdeterminowana, by jak najszybciej wrócić na kort, że... trenowała na jednej nodze, choć początkowo wcale nie było to takie oczywiste.

Nasza reprezentantka wróciła do tamtych zdarzeń po sześciu latach przy okazji turnieju w Rzymie i wprost przyznała, że wspomniany uraz mógł zakończyć jej już wtedy nieźle zapowiadającą się karierę.

Cóż, w tamtym momencie mojego życia, problem był w zasadzie taki, że myślałam, że już nigdy nie będę grać w tenisa, ponieważ byłam nastolatką i to była dla mnie duża rzecz po operacji. To nie było tak, że od zawsze wiedziałam, że zamierzam być tenisistką. Czułam, że z każdym rokiem muszę udowadniać sobie, że zmierzam w odpowiednim kierunku. I wciąż nie wierzyłam, że będę profesjonalistką, dopóki w zasadzie nie zagrałam w tourze WTA i nie wygrałam kilku meczów

I dodała: - Sprawa dotyczyła też tego, czy będziemy mieli pieniądze na to, bym mogła zacząć prawie że od początku, ponieważ to było coś, co może nagle zmienić twoją ścieżkę życiową. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się z tym zmierzyć. Mi i mojemu tacie, który sprawił, że wróciłam. Znalazł także środki na to, bym mogła trenować i znaleźć trenerów.

Śmiało można pokusić się jednak o stwierdzenie, że gdy już Iga Świątek wróciła na kort, to z impetem. W rok po poważnym urazie i skomplikowanej operacji odniosła bowiem wielki sukces, triumfując na juniorskim Wimbledonie. Wyczyn ten powtórzyła w tym roku już wśród seniorek. I teraz, ostatnim Wielkim Szlemem, którego brakuje jej do kolekcji, jest już tylko Australian Open.

