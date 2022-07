Tak go trener urządził. Obudził w nim lwa

W częstochowskim klubie mówią nam wprost, że to, co trener Lech Kędziora zrobił z Jonasem Jeppesenem, to mistrzostwo świata. Szkoleniowiec tygodniami wykazywał anielską cierpliwość w stosunku do zawodnika, ale kiedy zauważył, że to nie działa, to uderzył pięścią w stół.