Przyjaciel Gortata jeszcze się odkuje?

Rohan Tungate trafił do Zielonej Góry przed rokiem, tuż po tym jak Falubaz niespodziewanie spadł z PGE Ekstraligi. Miał za sobą niezbyt udany roczny epizod w Unii Tarnów. Do Jaskółek przechodził jako absolutny gwiazdor eWinner 1. Ligi. W 2020 roku świetnie spisywał się w spotkaniach swojego Orła Łódź, zdobywał średnio 2,348 punktu w każdym wyścigu. Witold Skrzydlewski bardzo chciał zatrzymać go w Łodzi na żużel, ale Australijczykowi marzył się atak na najlepszą żużlową ligę świata. W Orle do dziś mają o to pretensje do Marcina Gortata. Twierdzą, że to właśnie były koszykarz - prywatnie bliski kolega żużlowca - namieszał mu w głowie i skłonił do poszukiwania szczęścia na rynku transferowym. Bezskutecznego poszukiwania szczęścia.