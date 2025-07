Tenisistka bryluje na salonach. Skradła show modną stylizacją

Nie inaczej było i tym razem - Switolina wybrała się bowiem na event zorganizowany przez Vogue Ukraine w outficie, którym przykuła uwagę innych gości. Pogromczyni Igi Świątek z Wimbledonu 2022 postawiła na białą kamizelkę o swetrowym wzorze, do którego dobrała spodnie w tym samym kolorze. Całość uzupełniła białą torebką i czarnymi butami. Jak poinformowała tenisistka na Insta Stories, stylizacja ta to efekt jej współpracy z marką Bevza. Cena swetrowej kamizelki to 1650 złotych, spodnie natomiast to wydatek rzędu 1629 złotych.