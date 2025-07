Hulk Hogan nie żyje. Donald Trump przemówił, tak pożegnał legendę

© 2025 Associated Press

" Straciliśmy dziś wspaniałego przyjaciela, "Hulkstera". Hulk Hogan był MAGA (ruch skupiony wokół hasła wyborczego Donalda Trumpa "Make America Great Again" - przyp. red.) pod każdym względem - był silny, twardy i inteligentny, ale z wielkim sercem . Wygłosił absolutnie elektryzujące przemówienie na Konwencji Narodowej Republikanów, które było jednym z najważniejszych momentów całego tygodnia. Bawił fanów z całego świata, a jego wpływ na kulturę był ogromny. Jego żonie Sky i rodzinie składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy miłości. Hulka Hogana będzie nam bardzo brakować! " - przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych cytowany przez "People".

Hulk Hogan od wielu lat angażował się w sprawy polityczne swojego kraju. W trakcie kampanii prezydenckiej w 2024 roku aktywnie wspierał Donalda Trumpa, nazywając go "prawdziwym" i "szczerym". Podczas jednego z wieców w Nowym Jorku legendarny wrestler apelował do zgromadzonych, by poparli Trumpa podczas wyborów prezydenckich. Po wystąpieniu na wiecu sportowiec udzielił wywiadu w programie "Hannity" w którym obsypał lidera Partii Republikańskiej komplementami.