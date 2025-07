Oficjalny komunikat, Arsenal potwierdza. Złe wieści dla Jakuba Kiwiora

Co istotne, swój udział w jedynej w tym spotkaniu bramce (której strzelcem był Bukayo Saka) miał reprezentant Polski Jakub Kiwior , który popisał się fantastycznym, długim podaniem w pole karne.

© 2025 Associated Press

AP © 2025 Associated Press

Oficjalnie: Marcus Rashford zawodnikiem FC Barcelony. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Mimo tego błysku defensor wciąż zdaje się być w gronie futbolistów, których Arsenal może potencjalnie pożegnać w najbliższych tygodniach - już od dłuższego czasu pojawiają się pogłoski na temat tego, że 25-latek mógłby np. powrócić do Italii, gdzie swego czasu występował dla Spezii Calcio.

Jego położenia nie poprawia przy tym fakt, ze "The Gunners" właśnie... zakontraktowali nowego obrońcę. 24 lipca ogłosili oni, że do zespołu dołączył Cristhian Mosquera , młodzieżowy reprezentant Hiszpanii, który w ostatnich latach związany był z Valencią.

Jak na razie nie ujawniono długości jego kontraktu, za to wiemy już, z jakim numerem będzie występował w AFC - a będzie to trójka. "Z przyjemnością witamy Cristhiana w Arsenalu. Jako 21-letni obrońca Cristhian spisuje się już bardzo dobrze i ma bogate doświadczenie w La Lidze. To inteligentny zawodnik cechujący się dobrym tempem, który może grać zarówno w środku pola, jak i na obu flankach" - stwierdził Arteta, cytowany przez oficjalny serwis klubu.