Jason Doyle wybuch swojej formy zanotował bardzo późno, bo w wieku około 30 lat. Wcześniej był zawodnikiem balansującym między metkami "słabego" i "przeciętnego". Mimo że na najwyższym poziomie ściga się więc stosunkowo trudno, to powoli zbliża się do bardzo poważnego jak na żużlowca wieku. W przyszłym wieku zdmuchnie na torcie urodzinowym 37 świeczek.

Jason Doyle ma ostatnią szansę

- Myślę, że to moja ostatnia szansa, jeśli chodzi o ściganie w Australii. Zbliżam się do takiego momentu w mojej karierze, kiedy będę musiał mieć okres odpoczynku. Sporo pieniędzy pochłania też ściągnięcie z powrotem motocykli - tłumaczy żużlowiec, który do ojczyzny wysłał tej zimy dwa motocykle.