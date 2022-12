Kiedyś „pseudosport”. Dziś biznes wart dziesiątki milionów

80 tysięcy widzów, a wśród nich dziejący się brudny proceder

Pierwsze chwile na żużlu były dobre, drugie już niekoniecznie. - Już na wstępie przyjemne wrażenie robi brak wrzasku i obleśnych twarzy bookmacherów - na Dirt track oficjalnie się nie gra - to nastraja przychylnie do całej imprezy, oczywiście do chwili, gdy się zobaczy wkoło siebie podejrzane indywidua, co z miną niewiniątek potajemnie uprawiają ten brudny proceder (pisownia oryginalna - dop. red.) - pisał autor. Dziś zakłady bukmacherskie to w żużlu norma. Dość powiedzieć, że sponsorem tytularnym 1. Ligi Żużlowej jest do końca tego roku eWinner, czyli bukmacher.