Co to był za mecz. Venus Williams przegrała długą batalię. Fręch nie było jeszcze na świecie

Cały sportowy świat od kilku dni mówi o Venus Williams. 45-letnia tenisistka po 16-miesiącach wróciła do gry. Amerykanka dostała "dziką kartę" od organizatorów turnieju WTA 500 w Waszyngtonie i stara się jak najlepiej wykorzystać szansę. W meczu pierwszej rundy pokonała swoją rodaczkę Peyton Stearns (35 WTA) 6:3, 6:4. Zwycięstwo to uczyniło ją najstarszą triumfatorką meczu WTA od 2004 roku , gdy 47-letnia Martina Navratilova pokonała Catalinę Castano w pierwszej rundzie Wimbledonu.

Dzięki swojej wygranej w pierwszej rundzie imprezy WTA w Waszyngtonie Venus Williams zdobyła 60 punktów, co dało jej momentalnie gigantyczny skok o aż 9356 miejsc w rankingu live . Obecnie 45-latka zajmuje lokatę numer 643. Będzie jednak miała pewnie ochotę jeszcze ją poprawić.

Wiele osób zastanawia się, dlaczego Williams zdecydowała się wrócić do gry po wielu miesiącach przerwy. Okazuje się, że jednym z powodów jej powrotu do gry były względy czysto praktyczne. - Musiałam wrócić, żeby mieć prawo do... ubezpieczenia. W zasadzie zaczęłam trenować, aby odzyskać świadczenia. Ciągle jestem u lekarza, więc tego potrzebuję - przyznała po zwycięstwie nad Stearns.