Karty odkryte. Oto skład reprezentacji Polski!

Kołodziej, Kubera i Woryna z szansami na jazdę obok Zmarzlika

Czy są w tym gronie jakieś niespodzianki? Nie, ale trudno, żeby były. Wydaje się, że najlepsi Polacy, którzy startowali w zeszłym roku na zapleczu najlepszej żużlowej ligi świata nie są wystarczająco dobrzy, żeby znaleźć się w tym elitarnym gronie. Kolejnych kandydatów należałoby raczej szukać na dalszych miejscach listy klasyfikacyjnej PGE Ekstraligi. To raczej Piotr Pawlicki, Maksym Drabik, czy Paweł Przedpełski mogą liczyć na powołanie, a nie Krzysztof Buczkowski, Tobiasz Musielak, czy Oskar Fajfer.

Rywalizacja w ramach reprezentantów powinna być w tym roku szczególnie zacięta. Wszystko dlatego, że powraca Drużynowy Puchar Świata. W tej formule mistrzostw w trakcie zawodów rywalizuje czterech reprezentantów kraju, a nie dwóch, jak to miało miejsce w Speedway Of Nations, czyli formacie parowym, który zastąpił DPŚ. Oznacza to tyle, że poza żelaznym duetem Bartosz Zmarzlik- Maciej Janowski-Patryk Dudek, szanse na jazdę mają też pozostali zawodnicy. Wśród faworytów Janusz Kołodziej, Dominik Kubera i Kacper Woryna.