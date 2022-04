Tradycyjnie we wtorkowe popołudnie poznaliśmy awizowane składy na piątkowe mecze PGE Ekstraligi. Trzydniowy maraton z czarnym sportem otworzy spotkanie w Lesznie, gdzie po raz pierwszy od ponad dwóch dekad w najwyższej klasie rozgrywkowej zmierzą się ze sobą Fogo Unia oraz Arged Malesa Ostrów. Na liczbach kończy się właściwie wyjątkowość tego wydarzenia. Gospodarze zaliczają bowiem wymarzony początek sezonu, a przyjezdni zbierają łomot za łomotem. Skrzydła podcięło im zwłaszcza ostatnie starcie przeciwko zielona-energia.com Włókniarzowi. Podopieczni Mariusza Staszewskiego już zaczęli gonić rywala, jednak rozpadał się deszcz i sędzia zakończył zawody po dziewięciu gonitwach. Jak pech, to pech.

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno – Arged Malesa Ostrów:

Arged Malesa Ostrów: 1. Oliver Berntzon, 2. Tomasz Gapiński, 3. Filip Hjelmland, 4. Grzegorz Walasek, 5. Chris Holder, 6. Jakub Poczta, 7. Kacper Grzelak, 8. Matias Nielsen

Fogo Unia Leszno: 9. Jason Doyle, 10. Janusz Kołodziej, 11. David Bellego, 12. Jaimon Lidsey, 13. Piotr Pawlicki, 14. Damian Ratajczak, 15. Hubert Jabłoński

Początek meczu w piątek 29 kwietnia o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports 1.

O 20:30 z Leszna przeniesiemy się do Grudziądza na o wiele ciekawszy pojedynek, który może rozstrzygnąć się nawet w ostatnim wyścigu wieczoru. Jedna z największych rewelacji tego sezonu - ZOOLeszcz GKM podejmie na własnym obiekcie Moje Bermudy Stal Gorzów. Miejscowi, ku zaskoczeniu całego kraju, zamiast bić się o utrzymanie z ostrowianami, przez parę dni znajdowali się na pozycji lidera i prawdopodobnie do końca będą w grze o fazę play-off. Z kolei żużlowcy Stanisława Chomskiego, gdyby nie ogromny łut szczęścia, to kto wie czy nie szorowaliby właśnie dna tabeli. W Lesznie uratowała ich kontrowersyjna decyzja sędziego w piętnastej gonitwie dnia. W ubiegłą niedzielę na wykluczenie w jednym z biegów w opinii ekspertów zasługiwał natomiast Martin Vaculik.

Awizowane składy na mecz ZOOLeszcz GKM Grudziądz – Moje Bermudy Stal Gorzów:

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Patrick Hansen, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Jakub Stojanowski

ZOOLeszcz GKM Grudziądz: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Krzysztof Kasprzak, 11. Frederik Jakobsen, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Nicki Pedersen, 14. Kacper Łobodziński, 15. Kacper Pludra

Początek meczu w piątek 29 kwietnia o godzinie 20:30. Transmisja w Eleven Sports 1.