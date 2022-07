Motor zepchnie Spartę GKM-em w przepaść?

Motor nie wsadzi się na konia?

Istnieje duże zagrożenie dla lublinian, że mimo świetnej pozycji wyjściowej do rozgrywki medalowej, trafią od razu na Betard Spartą Wrocław i bardzo szybko dostaniemy rewanż za finał z 2021 roku. Tylko, czy Motor na to pozwoli?

Sęk w tym, że zwycięstwo z lubinianami, to dla nich jazda obowiązkowa i ja nie położę teraz głowy pod topór, że Motor będzie się chciał zabijać o wygraną w Grudziądzu, kiedy jest szansa zrzucić Spartę w przepaść. Albo inaczej, tak na chłopski rozum, po co wsadzać się na konia, skoro można sobie trochę pomanewrować dołem tabeli i wybrać wygodniejszego lub teoretycznie słabszego rywala. Grzechem byłoby nie skorzystać.

Gdy na szali leży złoty medal i duża kasa, wszystkie chwyty dozwolone. Wiem, zaraz pojawią się słowa: kombinatorstwo, drukarnia, ustawka, skandal, że to nieetyczne. Pamiętajmy, że Motor zbiera sobie sumiennie punkty od kwietnia i jest w tym uprzywilejowanym położeniu, że to on rozdaje główne karty i uważam, iż nie można go za to poniewierać, biczować etc.