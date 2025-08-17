Świetnie spisująca się w tegorocznej odsłonie turnieju WTA 1000 w Cincinnati Iga Świątek w półfinale amerykańskiej imprezy trafiła na Jelenę Rybakinę. To właśnie reprezentantka Kazachstanu w ćwierćfinale odprawiła z kwitkiem liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę, ogrywając ją w dwóch setach (6:1, 6:4).

Po odpadnięciu z "tysięcznika" w Cincinnati Aryna Sabalenka nie kryła rozgoryczenia, lecz jasno zapowiedziała przy tym, na czym skupiają się jej myśli po porażce z 10. obecnie rakietą świata.

Nie jest to wynik, jakiego oczekiwałam, ale jestem gotowa, by wrzucić kolejny bieg na Nowy Jork. Dziękuję Cincinnati, to zawsze przyjemność

Białorusinka broniła w Cincinnati tytułu wywalczonego przed rokiem. To samo czekać ją będzie już niebawem właśnie na kortach US Open. Dlatego też po porażce w Cincinnati 27-latka spakowała walizki i szybko udała się do Nowego Jorku, by móc aklimatyzować się do panujących tam warunków, a co za tym idzie jak najlepiej przygotować się do ostatniej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie.

Aryna Sabalenka już w "trybie US Open". Organizatorzy informują

Wiemy już, że Aryna Sabalenka nie tylko zdążyła już pojawić się w Nowym Jorku, ale miała też okazję potrenować na tamtejszych obiektach. Tym faktem pochwalili się sami organizatorzy US Open, zamieszczając w sieci krótki komunikat.

- Wasza obrończyni tytułu wróciła - napisali, dodając do tego także kilkudziesięciosekundowe nagranie z treningu pierwszej rakiety świata na stadionie im. Louisa Armstronga.

Podczas US Open Aryna Sabalenka będzie chciała zapewne zdusić ogromne poczucie niedosytu, które musi towarzyszyć jej po trzech poprzednich turniejach wielkoszlemowych. Na kortach Australian Open i Ronalda Garrosa Białorusinka docierała aż do finałów, przegrywając walkę o tytuł z - odpowiednio - Madison Keys oraz Coco Gauff, a na Wimbledonie sensacyjnie uległa w półfinale Amandzie Anisomovej. Teraz stoi przed ostatnią szansą, by włożyć do swojej gabloty jedno z najważniejszych corocznych trofeów.

