Ogromne nerwy w drużynie Unii Leszno. Dyrektor sportowy zabrał głos

Wszystko jest już jasne. Stal Rzeszów zwyciężyła w pierwszym meczu półfinałowym wynikiem 44:43. Do Leszna pojadą bronić… jednopunktowej zaliczki. Można byłoby przypuszczać, że to misja z góry skazana na porażkę, ale nie takie rzeczy widział żużel. Do rewanżu może wiele się jeszcze zmienić, biorąc tym bardziej pod uwagę, jak bardzo kontuzjogenny jest to sport.

Absurdalna sytuacja w meczu Unii Leszno i Stali Rzeszów

Dwie taśmy, dwa wykluczenia. Dawno tak rozkojarzonej Unii Leszno nie widzieliśmy. Można było odczuć wrażenie, że drużyna stresowała się meczem. Bieg siódmy przeszedł jednak najśmielsze oczekiwania. Sędzia przerwał bieg za ruszanie się na starcie, za co Keynan Rew i Grzegorz Zengota otrzymali ostrzeżenie.

W powtórce minimalnie ruszył się Zengota, a sędzia zdecydował się go wykluczyć. W trzeciej odsłonie biegu na start zgodnie z limitem zdążył dojechać jedynie… Jacob Thorssell, zaś Kacper Mania i Keynan Rew się spóźnili, za co zostali wykluczeni. Wobec tego Thorssell został na torze sam, a na trybunach doszło do skandalu, bowiem jeden z fanów rzucił butelką na tor. Było blisko, by oberwał zawodnik.

- Jeszcze nie zdążyliśmy porozmawiać z zawodnikami, co się stało, bo jest za krótko po meczu. Ja od początku mówiłem, że play-off rządzi się swoimi prawami. A dzisiaj rozdaliśmy rywalowi masę prezentów poprzez niepokój na starcie czy wykluczenia. To obróciło się przeciwko nam - twierdzi Sławomir Kryjom.

Sławomir Kryjom mówi wprost. Unia Leszno musi wyciągnąć wnioski

Oczywiście, to Unia Leszno jest faworytem dwumeczu. Mało kto jednak przed meczem zakładał, że to spotkanie padnie łupem Stali. W zespole muszą jednak popracować i wyeliminować takie sytuacje, które miały miejsce dziś. Gdyby rywalem Unii była dzisiaj Polonia to rozmiar porażki byłby dużo większy. W ewentualnym finale takie rzeczy nie mogą się już wydarzyć.

- Przegrana bitwa nie oznacza jednak przegranej wojny. Być może wpłynie to nawet korzystnie, bo musimy z tego wyciągnąć wnioski. Stres w play-off nie dotyczy tylko nas, ale wszystkich. Zwłaszcza po naszych młodych zawodnikach było widać nerwowość. Nie rozkręca się motocykla do ostatniej śrubki, gdy jest informacja, że bieg jest powtarzany. Ale Keynan Rew ze Stali też zresztą nie zdążył - kończy Kryjom.

Dyrektor Sławomir Kryjom i prezes Piotr Rusiecki w rozmowie z Joshem Pickeringiem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Mania Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Keynan Rew w rozmowie z Jacobem Thorsselem TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski