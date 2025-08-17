Gorąco w Cincinnati. Legenda ruszyła "na ratunek" Świątek. I to tuż przed meczem

Iga Świątek przeszła przez drabinkę turnieju WTA 1000 w Cincinnati niczym burza. Polska tenisistka awansowała do najlepszej czwórki bez straty choćby jednego seta, eliminując kolejno Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę oraz Annę Kalinską. Do tego grona w osobnej rubryce można zaliczyć także Martę Kostiuk, która wycofała się przed starciem z Igą Świątek w trzeciej rundzie z powodu urazu nadgarstka.

W półfinale nasza reprezentantka trafiła na Kazaszkę Jelenę Rybakinę, która wcześniej wyeliminowała nie byle kogo, bo samą liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę, pokonując ją w dwóch setach 6:1, 6:4. Tym samym 10. obecnie rakieta świata otrzymała od losu szansę na to, by zrewanżować się Idze Świątek za trzy tegoroczne porażki. Musiała bowiem uznać wyższość Polki na kortach Rolanda Garrosa, w Katarze oraz podczas rywalizacji w United Cup.

"Rada" dla Igi Świątek tuż przed półfinałem z Jeleną Rybakiną

Starcie Igi Świątek z Jeleną Rybakiną zaplanowano na niedzielne popołudnie. A nieco wcześniej, z samego rana czasu polskiego, głos przed półfinałową batalią zabrał legendarny trener Rick Macci, były szkoleniowiec między innymi sióstr Venus i Sereny Williams oraz Marii Szarapowej.

70-letni Amerykanin jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, a w jednym z ostatnich wpisów postanowił udzielić cennej "rady" Idze Świątek przed starciem z Jeleną Rybakiną, kolejny raz nazywając ją "Polskim Punisherem". Sama podpowiedź, którą dla niej sformułował, uderza natomiast w mocno filozoficzne tony.

Kluczem dla "Polskiego Punishera" będzie to, by pamiętać o tym, żeby zapomnieć. Może doświadczyć trzech asów w jednym gemie. Może pojawić się 15 nieodebranych serwisów. Ale to będzie już historia. To, co wydarzy się potem, pozostanie tajemnicą. Umiejętność pamiętania o tym, żeby zapominać, pozwala pozostać silną mentalnie i nigdy się nie poddawać

W drugim niedzielnym półfinale Weronika Kudiermietowa zmierzy się z mającą polskie korzenie reprezentantką Włoch Jasmine Paolini. Finał turnieju WTA 1000 w Cincinnati zostanie rozegrany w poniedziałek o godzinie 21:00 czasu polskiego.

