W skrócie Kamil Stoch powrócił na podium Letniego Grand Prix po trzech latach, zajmując trzecie miejsce w Wiśle.

Pomimo sukcesu Stoch czuje niedosyt, gdyż popełnił błąd w ostatnim skoku i uważa, że mógł wygrać konkurs.

Doświadczony skoczek skupia się na poprawie formy fizycznej i mentalnej przed ostatnią zimą swojej kariery.

Kamil Stoch odzyskuje wigor. Trzykrotny mistrz olimpijski znowu imponuje formą, a to dobry znak przed zbliżającą się zimą, która będzie ostatnią w jego wykonaniu.

W konkursach w Wiśle w ramach Letniego Grand Prix raz stanął na podium, ale jemu wciąż jest mało. Znowu stał się pazerny na zwycięstwa i właśnie tego, że nie wygrał na Skoczni im. Adama Małysza, najbardziej żałował.

Kamil Stoch znowu atakuje

Nie ma już bojaźliwego Stocha. Znowu wrócił ten skoczek, który tylko chce atakować i grać o pełną pulę.

Nie będę ukrywał, że chciałam wygrać w niedzielę w Wiśle. Wiedziałem, że mnie na to stać. Pierwszy skok konkursowy był z błędem, ale w tym finałowym wiedziałem, na czym mam się skupić. Do tego chciałem dołożyć trochę tej energii z trybun. Ale przedobrzyłem

- Popełniłem duży błąd na progu, gdzie straciłem nieco wysokości po tym, jak obiły mi się narty, jedna o drugą. Przez to zająłem tylko piąte miejsce. To jest oczywiście pozytywny wynik i to jest na pewno plus w tym wszystkim - dodał.

Za Stochem pierwszy etap sezonu letniego. Jego zdaniem, to był dobry czas dla niego. Zapytany o ocenę pierwszej sesji, odparł: - Oceniam te konkursy bardzo dobrze. Moje skoki były stabilne i na wysokim poziomie. A dowodem na to są wyniki, jakie osiągam. Powoli, krok po kroku, zmierzam w dobrą stronę. Tez potrzebuję kilku takich udanych konkursów, które będą mnie utwierdzały w tym, gdzie jestem. Mam nadzieję, że to się przełoży na pewność siebie i pozwoli mi uwolnić potencjał, jaki we mnie drzemie - dodał.

Nasz mistrz zmaga się urazem. Myśli tylko o jednym

Stoch miał już na początku sezonu kilka upadków. Jak się okazuje, nie pozostały one bez wpływu na ciało naszego znakomitego skoczka.

Odczuwam jeszcze pewne drobne dolegliwości. Bardzo boli mnie lewe ramię. Nie przeszkadza mi to jednak absolutnie w skakaniu. To, czego potrzebuję do skakania, jest w stu procentach sprawne. Jest w porządku

38-latek ciągle pracuje nie tylko na skoczni, ale też nad sferą mentalną.

- Mam świadomość, że muszę kontynuować pewien proces - przyznał.

To właśnie dzięki takim zabiegom Stoch już nie ma blokady i stara się w każdym skoku maksymalnie ryzykować. Tak było też w niedzielę.

- Nie skaczę defensywnie, tylko chcę puścić ten skok wolno. Czasami chcę też coś przyspieszyć. Widzę jednak, że u mnie to już jest skakanie na zupełnie innym poziomie - mówił.

W sobotę, po trzech lata przerwy, Stoch doczekał się podium w LGP. Zapytany o to, czy się wzruszył po tym, jak znowu mógł na nim stanąć, odparł: - Tak. Wzruszyłem się, ale miałem też niedosyt. Mam bowiem świadomość, że te skoki są dobre i na wysokim poziomie, ale stać mnie na jeszcze lepsze skakanie. I z tą świadomością będę dalej kroczył przed siebie.

Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kamil Stoch Grzegorz Momot PAP

