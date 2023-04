Koniec odliczania. Dostaną zacny prezent

Na pierwsze pojedynki o stawkę sympatycy czarnego sportu będą musieli poczekać do soboty. Po tradycyjnym święceniu pokarmów, od godziny 18:00 czeka na nich nie lada gratka, ponieważ w PGE Ekstralidze dojdzie do dwóch ciekawie zapowiadających się pojedynków. Najpierw For Nature Solutions Apator skrzyżuje rękawice z lubiącą ścigać się na Motoarenie ebut.pl Stalą Gorzów, a następnie ZOOLeszcz GKM pojedzie z Tauron Włókniarzem. Zwłaszcza w tym drugim starciu naprawdę nie warto mrugać. Gospodarze marzą o udanej inauguracji, która rozpocznie marsz po fazę play-off. Goście zaś po listopadowych wzmocnieniach celują nawet w złoty medal. Z obu tych wydarzeń transmisję przeprowadzi stacja Eleven Sports 2.