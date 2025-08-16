To był moment. Brutalny faul i czerwona kartka, fatalny debiut w Ekstraklasie

Kacper Karasek ostatnich kilka lat spędził na poziomie pierwszoligowym, najpierw reprezentując barwy Widzewa Łódź, a następnie Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Wraz ze "Słoniami" podczas ostatniej kampanii wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy, po czym zmienił barwy klubowe, trafiając do Motoru Lublin.

Tym samym szansę debiutu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym mógł on otrzymać już jako gracz "Żółto-Biało-Niebieskich" i... kluczowy dla niego dzień nadszedł dokładnie 16 sierpnia. Niestety będzie to jednak zapewne również dzień, o którym 23-latek będzie chciał prędko zapomnieć.

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News

Motor - Piast: Karasek wyrzucony z boiska. Brutalny faul piłkarza

Podczas ligowego meczu z Piastem Gliwice trener Motoru, Mateusz Stolarski, zdecydował się wprowadzić Karaska na murawę już w drugiej połowie, a konkretnie w 64. minucie. Zawodnik spędził na boisku nieco ponad kwadrans, po czym zrobił... to:

Rozwiń

Podczas próby odbioru piłki Karasek podniósł nogę tak wysoko, że ostatecznie... trafił nią w twarz Grzegorza Tomasiewicza, co było bez dwóch zdań naprawdę niebezpieczne. Ta nieprzemyślana interwencja poskutkowała bezpośrednią czerwoną kartką - i trudno się dziwić takiej decyzji arbitra.

PKO BP Ekstraklasa. Przeciętny start Motoru, fatalny w wykonaniu Piasta

Ostatecznie osłabienie "Motorowców" nie miało większego wpływu na wynik spotkania, które zakończyło się bezbramkowym remisem. Zespół ze wschodniej Polski tym samym po czterech potyczkach w Ekstraklasie ma uzbieranych pięć punktów, co bez wątpienia nie jest zwalającym z nóg wynikiem.

Sytuacja Piasta jest jednak jeszcze gorsza - klub z Górnego Śląska w trzech meczach zdobył dopiero jeden punkt i... nie strzelił żadnej bramki. Gliwiczanie w następnej kolejce zmierzą się z Cracovią, Motor z kolei zagra z Koroną Kielce.

piłka nożna Adobe Stock

piłka nożna Adobe Stock