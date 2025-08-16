To był moment. Brutalny faul i czerwona kartka, fatalny debiut w Ekstraklasie
Kacper Karasek po latach spędzonych na poziomie pierwszej ligi w końcu - już jako świeżo upieczony zawodnik Motoru Lublin - stanął przed szansą zagrania w PKO BP Ekstraklasie, natomiast z pewnością nie będzie on dobrze wspominał swojego debiutu na najwyższym szczeblu polskich rozgrywek piłkarskich. Pomocnik spędził na boisku zaledwie kilkanaście minut, po czym... obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę za naprawdę brutalny faul.
Kacper Karasek ostatnich kilka lat spędził na poziomie pierwszoligowym, najpierw reprezentując barwy Widzewa Łódź, a następnie Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Wraz ze "Słoniami" podczas ostatniej kampanii wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy, po czym zmienił barwy klubowe, trafiając do Motoru Lublin.
Tym samym szansę debiutu na najwyższym szczeblu rozgrywkowym mógł on otrzymać już jako gracz "Żółto-Biało-Niebieskich" i... kluczowy dla niego dzień nadszedł dokładnie 16 sierpnia. Niestety będzie to jednak zapewne również dzień, o którym 23-latek będzie chciał prędko zapomnieć.
Motor - Piast: Karasek wyrzucony z boiska. Brutalny faul piłkarza
Podczas ligowego meczu z Piastem Gliwice trener Motoru, Mateusz Stolarski, zdecydował się wprowadzić Karaska na murawę już w drugiej połowie, a konkretnie w 64. minucie. Zawodnik spędził na boisku nieco ponad kwadrans, po czym zrobił... to:
Podczas próby odbioru piłki Karasek podniósł nogę tak wysoko, że ostatecznie... trafił nią w twarz Grzegorza Tomasiewicza, co było bez dwóch zdań naprawdę niebezpieczne. Ta nieprzemyślana interwencja poskutkowała bezpośrednią czerwoną kartką - i trudno się dziwić takiej decyzji arbitra.
PKO BP Ekstraklasa. Przeciętny start Motoru, fatalny w wykonaniu Piasta
Ostatecznie osłabienie "Motorowców" nie miało większego wpływu na wynik spotkania, które zakończyło się bezbramkowym remisem. Zespół ze wschodniej Polski tym samym po czterech potyczkach w Ekstraklasie ma uzbieranych pięć punktów, co bez wątpienia nie jest zwalającym z nóg wynikiem.
Sytuacja Piasta jest jednak jeszcze gorsza - klub z Górnego Śląska w trzech meczach zdobył dopiero jeden punkt i... nie strzelił żadnej bramki. Gliwiczanie w następnej kolejce zmierzą się z Cracovią, Motor z kolei zagra z Koroną Kielce.