Załamanie polskich braci. Fatalny scenariusz, są nie do poznania

Wszyscy przecierali oczy i zachwycali się tym, co prezentowali bracia Pawliccy. W pewnym momencie ich średnia biegowa oscylowała w granicach 2,2 pkt/bieg. Tak skuteczni jeszcze nigdy nie byli. Jak na złość w podobnym czasie doznali kontuzji, przez którą wszystkie plany wzięły w łeb.

Kryzys braci Pawlickich w najgorszym możliwym momencie

Pawliccy byli faworytami do medalu Indywidualnych Mistrzostw Polski, jak i Indywidualnych Mistrzostw Europy. Jednak 29 czerwca Piotr złamał żebra, a dwa tygodnie później Przemysław uszkodził obojczyk. Z tego powodu pauzowali około miesiąca. Tym samym Stelmet Falubaz stracił ostatnią nadzieję na awans do fazy play-off, a Krono-Plast Włókniarz na lepszą pozycję w strefie play-down.

Kiedy już wrócili na tor, to niczym nie przypominają siebie sprzed kontuzji. Nie chodzi już nawet o styl jazdy, a o prędkość w motocyklach, która nie jest tak imponująca, jak wcześniej. - Wygląda na to, że ich forma sprzed kontuzji gdzieś wyparowała i to w najgorszym możliwym momencie - zauważa Rufin Sokołowski w rozmowie z nami. Bracia mają bowiem przed sobą misję utrzymania swoich drużyn. Nowy system rozgrywek jest nieubłagany i wszystko rozstrzygnie się na przestrzeni dwóch, czterech lub nawet sześciu ostatnich spotkań.

Piotr Pawlicki może wrócić do Leszna. Były prezes kręci nosem

W pierwszej odsłonie Falubaz zmierzy się z ROW-em Rybnik, a Włókniarz ze Stalą Gorzów. - Przemysław w teorii ma teraz łatwiej, choć osobiście jestem innego zdania i nie zdziwię się, jeśli ROW sprawi niespodziankę. Są w stanie wygrać na własnym torze, ale później muszą jeszcze obronić zaliczkę w Zielonej Górze. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby bracia spotkali się ze sobą w play-down - podkreśla.

Pojedynek braci z pewnością byłby ekscytujący, ale jeszcze więcej animozji niosłoby za sobą potencjalne starcie barażowe Włókniarz z Unią Leszno. Wszystko na to wskazuje, że Piotr ma wrócić do Leszna, jeśli ci awansują do PGE Ekstraligi. - Z jednej strony cieszę się z tych pogłosek, ale z drugiej nie jestem przekonany, czy jest wart swojej ceny. Nie wiem, czy czasami bardziej nie opłacałaby się poważna inwestycja w Pickeringa. Najważniejsze, żeby się w Lesznie zgadzała kasa - przyznaje.

Keynan Rew na celowniku Unii Leszno? "Byłbym za"

To nie musi być jedyne wzmocnienie FOGO Unii. Plotkuje się także o powrocie Keynana Rew, co pozwoliłoby przesunąć Nazara Parnickiego na pozycję młodzieżowca. Wtedy jednak Unii odeszłaby część pieniądzy, które mogą uzyskać z systemu PRO Junior za jazdę wychowankami. - Przy obecnym systemie chyba byłbym za. Po co sobie komplikować życie, skoro można uniknąć walki o utrzymanie. Decydują dwa konkretne mecze, lepiej tego uniknąć - kończy.

Przemysław Pawlicki Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Przemysław Pawlicki Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Pawlicki przebiera w ofertach po świetnym wejściu w sezon 2025. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

