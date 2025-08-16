Pilny SMS prosto od Urbana. Nastąpił kontakt z ważnym reprezentantem Polski

Reprezentacja Polski w piłce nożnej z pewnością nie przeżywa swoich najlepszych momentów w najnowszej historii. Biało-Czerwoni w ostatnich miesiącach nie prezentowali zbyt dobrej formy. Dodatkowo wokół kadry panuje dość ponura atmosfera, która wynika przede wszystkim z wyników, ale także tego, co działo się, chociażby z opaską kapitańską, którą stracił Lewandowski.

Sytuację z pewnością chciałby uspokoić Jan Urban, który zastąpił Michała Probierza na stanowisku selekcjonera naszej kadry. Były szkoleniowiec Górnika Zabrze już niebawem spotka się po raz pierwszy z powołanymi przez siebie zawodnikami i niewątpliwie chciałby zastać grupę ludzi, która zwyczajnie lubi ze sobą przebywać.

Cash już po kontakcie z Urbanem. Czeka na sernik

Jedną z kwestii do rozwiązania z pewnością jest także rola i pozycja w drużynie Matty'ego Casha. Prawy obrońca Aston Villi po otrzymaniu polskiego paszportu kreowany był na tego, który ma zastąpić Łukasza Piszczka, ale jak na razie ta sztuka mu się nie udała, a współpraca z Probierzem daleka była od idealnej.

Wydaje się, że Jan Urban chce mieć lepsze relacje z zawodnikiem, który występuje w angielskiej Premier League. Cash zdradził, że Urban już się z nim skontaktował. - Tak, mieliśmy kontakt. Trener wysłał mi wiadomość urodzinową. To fajny gest. Czekam na powołanie i może na kawałek sernika od trenera na zgrupowaniu, co? Rozmawiałem z kilkoma osobami ze sztabu. Mam nadzieję, że dostanę szansę i pojadę na kadrę - powiedział defensor na antenie Canal + Extra 1.

Cash zagrał pełne 90' minut na otwarcie sezonu Premier League. Polak zaprezentował się z naprawdę niezłej strony w rywalizacji przeciwko Newcastle na własnym stadionie i wydaje się, że do sezonu podchodzi w naprawdę niezłej formie, co może być dobrym zwiastunem przed meczami kadry.

Polsat Sport Polsat Sport

Matty Cash uderza na bramkę Piotr Dziurman/REPORTER East News

Jan Urban Foto Olimpik AFP

Jan Urban Lukasz Gdak East News