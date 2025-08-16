Zaskakujące słowa Andrzeja Dudy o PiSie. Nagle wkroczył Gortat, wymowne
Powiedzieć, że relacje Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim nie były idealne, to jakby niczego nie powiedzieć. Wiele osób mogło zastanawiać się więc, jak teraz - już po wyprowadzce z Belwederu, o szefie Prawa i Sprawiedliwości będzie się on wypowiadał i długo nie musieliśmy czekać na odpowiedź. Andrzej Duda w rozmowie z "Żurnalistą" zaskakująca wypowiedział się o Kaczyńskim, na co zareagował Marcin Gortat. I nie dowierzał.
O ile wygrana Karola Nawrockiego w ostatnich wyborach prezydenckich to bez wątpienia powód Prawa i Sprawiedliwości do zadowolenia, a także sukces Jarosława Kaczyńskiego, to w ostatnich latach szef obecnej opozycji miał nad czym myśleć. W 2023 jego partia utraciła władze po ośmiu latach i jak się okazało, był to jeden z tematów do rozmowy "Żurnalisty" z Andrzejem Dudą.
Nagranie, które pojawiło się na platformie "X" wywołało niemałe zainteresowanie i zamieszanie, bowiem były już prezydent nie bał się dosadnie skomentować podejścia PiS-u i tego, co dzieje się obecnie w partii. Na pytanie czemu PiS przegrał wybory, odpowiedział z początku enigmatycznie.
Andrzej Duda zapytany o PiS. Wymowne słowa, musiał skomentować to Gortat
- Może ktoś już nie przystaje do wymagań rzeczywistości w tej chwili? Może potrzebne są zmiany pokoleniowe? Może ktoś patrzy za bardzo skostniałymi oczami na otaczającą nas rzeczywistość? Może za duży bagaż PRL-u dźwiga cały czas na sobie - wyliczał były już prezydent.
Prowadzący rozmowę po tych słowach od razu zasugerował, że w Prawie i Sprawiedliwości przydałby się nowy prezes, czemu wprost Andrzej Duda nie zaprzeczył, powtarzając, że partii potrzebne są "pewne" zmiany.
- Potrzebne jest nowocześniejsze spojrzenie. Ja mówię czasem tak, nawet ja mam jeszcze takie spojrzenie, które gdzieś tam jest skażone PRL-em. Młodzi tego nie rozumieją, ale patrzą już nowymi oczami (…) Zmiany są potrzebne, one powinny nastąpić
Tyle wystarczyło, żeby w mediach społecznościowych wybuchła dyskusja. - Prezydent Duda, uderza w Prezesa Kaczyńskiego? - dopytywał przy okazji sam "Żurnalista", przyciągając kolejnych internautów. W tym również Marcina Gortata.
Były koszykarz, który w ostatnich tygodniach jest niezwykle aktywny w sieci i chętnie komentuje kolejne wypowiedzi i wydarzenia, przede wszystkim związane z polityką, nie krył swojego zdziwienia słowami Dudy.
- Wait what… - napisał krótko dodając wiele emotikonek, w tym tą zaskoczoną.
Andrzej Duda zakończył swoją wypowiedź - przytoczoną we fragmencie, odnosząc się do Konfederacji i wskazując, że na czele tej partii są młodzi ludzie. Zasugerował tym samym, że partii daje to przewagę w walce o głosy najmłodszych uprawnionych do głosowania.