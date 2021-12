- Jestem bardzo szczęśliwy z powodu powrotu do Wielkiej Brytanii. Tęskniłem za tym i jak tylko przeniosłem się do eWinner 1. Ligi, co pozwoliło mi dodać jedną ligę zagraniczną, wiedziałem, że będę chciał wrócić do Zjednoczonego Królestwa - mówił Fricke w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Speedway Star.

Australijczyk ma szansę być jednym z najbardziej zapracowanych zawodników przyszłego sezonu. Będzie startował w polskiej eWinner 1. Lidze, szwedzkiej Bauhaus-Ligan i brytyjskiej Premiership. Do tego cykl Grand Prix, prawdopodobnie też Speedway Of Nations i nie należy wykluczyć jego startów w eliminacjach do Grand Prix 2023. Fricke zdaje się być jednak zadowolony z napiętego harmonogramu. - Lubię być zajęty i już teraz nie mogę się tego doczekać - przyznał Fricke brytyjskiej gazecie.

Max Fricke wraca na piękny obiekt w Manchesterze

Wybór Australijczyka padł na drużynę Belle Vue Aces, która swoje domowe mecze rozgrywa na National Speedway Stadium, czyli chyba najbardziej sprzyjającym walce torze żużlowym na świecie. Fantastyczny tor nie był jednak jedynym powodem, dla którego Fricke wróci do Wielkiej Brytanii właśnie w barwach "asów". - Lubię Belle Vue, lubię ludzi, którzy tam są. To też najlepszy tor w całej Wielkiej Brytanii i jeden z najlepszych torów gdziekolwiek, więc dlaczego miałbym nie chcieć tam wrócić? - pyta retorycznie Fricke.

Zawodnik reprezentujący w Polsce barwy Stelmet Falubazu Zielona Góra jest pozytywnie nastawiony do startów w Wielkiej Brytanii i liczy, że będzie w stanie walczyć w Premiership o najwyższe cele. - Gdy spojrzy się na poprzednie sezony, Belle Vue zazwyczaj walczy o udział w fazie play-off i jestem pewien, że tak samo będzie w 2022. To dobrze zarządzany klub z dobrymi, rzetelnymi ludźmi i dobrze mi się układają relacje z nimi wszystkimi. Czuję, że to dobre miejsce by wrócić do jazdy w Wielkiej Brytanii - powiedział Australijczyk w rozmowie z tygodnikiem Speedway Star.

Doyle, Fricke, Musielak i Kildemand - plejada gwiazd w Premiership

Fricke nie jest jedynym uznanym zawodnikiem, który wraca na Wyspy. Poza nim i Jasonem Doyle’m wracają też Tobiasz Musielak, czy Peter Kildemand. - To dobra rzecz dla ligi, mieć tych chłopaków z powrotem. Pokazuje to również, czego oni oczekują, jeśli chodzi o kierunek rozwoju Premiership. Wiem, że Doyley (Jason Doyle - dop. red.) nie mógł się doczekać powrotu - mówił Fricke w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Speedway Star. - Być może w ślad za tymi zawodnikami, w następnych kilku miesiącach, pójdą też kolejni - dodaje Australijczyk.

- Wydaje się, że do wiosny jeszcze sporo czasu, ale jestem pewien, że on szybko upłynie. Nie jestem w stanie tego wyrazić słowami, jak bardzo podekscytowany jestem przyszłym sezonem. To będzie dla mnie ważny rok - zakończył 25-letni żużlowiec.