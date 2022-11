Kibice zmienili regulamin. Jak to możliwe?

W Wielkiej Brytanii regulaminy sportu żużlowego w kilku obszarach są bardziej skomplikowane niż te polskie. Jednym z nich jest system przyznawania punktów do ligowej tabeli. W Polsce jest on bardzo prosty: zwycięstwo to dwa punkty, remis jeden, a przy porażce nie dostajemy punktów. Poza tym, za zwycięstwo w dwumeczu jest przyznawany dodatkowy punkt bonusowy. Tyle - to cały system.

Na Wyspach działa - czy w zasadzie działało - to trochę inaczej:

Zwycięstwo u siebie - 3 punkty

Porażka u siebie - 0 punktów

Remis u siebie - przy wygranej w "super biegu" 3 punkty, przy porażce 1 punkt

Zwycięstwo na wyjeździe różnicą 7 punktów lub więcej - 4 punkty

Zwycięstwo na wyjeździe różnicą 1 do 6 punktów - 3 punkty

Porażka na wyjeździe 6 punktami lub mniej - 1 punkt

Porażka na wyjeździe 7 punktami lub więcej - 0 punktów

Remis na wyjeździe - przy wygranej w "super biegu" 3 punkty, przy porażce 1 punkt

Od teraz system będzie bardziej uproszczony, zbliżony do tego polskiego:

Zwycięstwo - 2 punkty

Remis - przy wygranej w "super biegu" 2 punkty, przy porażce 1 punkt

Porażka - 0 punktów

Kibice wypowiedzieli się przed zmianą regulaminu

Co interesujące, swój udział w tej zmianie mieli kibice, którzy zostali zapytani o zdanie na Twitterze. W sierpniu tego roku na oficjalnym profilu brytyjskiego żużla pojawiła się ankieta, a niej dwie opcje: pozostawienie starego systemu punktacji (bardziej skomplikowanego) lub stworzenie nowego (prostszego). Wygrała ta druga opcja i to dość znacznie, bo 71,2% do 28,8%. W głosowaniu wzięło udział 1661 fanów.

Choć trudno jednoznacznie stwierdzić, jak duże znaczenie miał głos kibiców przy podejmowaniu decyzji, to sam fakt konsultacji z kibicami należy pochwalić. W Polsce udział fanów w tworzeniu regulaminu ogranicza się do wyrażania opinii na temat danych regulacji w mediach społecznościowych. Czy działacze z tymi głosami się liczą? Trudno powiedzieć, oficjalnych gestów w kierunku kibiców w postaci, np. ankiet w mediach społecznościowych nikt nie wykonuje, przynajmniej w kwestii regulaminów.