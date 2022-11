Miliony nie poszły w błoto. Historyczne okno!

Do tej pory standardem w kwestii ogłaszania transferów było wrzucanie zdjęć z momentu podpisania kontraktu, czy grafik, które informowały kibiców danego klubu o pozyskaniu nowego zawodnika. W ostatnich latach zdarzały się pojedyncze sytuacje, w których do ogłoszenia nowych zawodników druzyn podchodzono mniej standardowo.

W 2012 roku Unia Leszno pokazywała "Secret Manów". Nowi zawodnicy leszczyńskiego zespołu zakładali na głowę kask, kominiarkę i okulary przeciwsłoneczne by niemożliwe było rozpoznanie żużlowca, np. po oczach. W zeszłym roku Stal Gorzów skorzystała z bazy numerów telefonów kibiców i dzwoniła na każdy z nich. Gdy kibice odebrali, odtwarzane było nagranie, w którym Patrick Hansen przedstawiał się fanom gorzowskiej Stali i informował o tym, że będzie reprezentował barwy ich ukochanej drużyny.

Kluby PGE Ekstraligi wyjątkowo się postarały

Minione okienko było jednak pierwszym, w którym kluby tak licznie starały się zaskoczyć i kibiców, i konkurencję. Motor Lublin postanowił spotkać się z kibicami na pobliskim lotnisku, żeby zaprezentować nowych zawodników Bartosza Zmarzlika, Jacka Holdera i Fredrika Lindgrena. I choć jako jedyni wyszli do kibiców, to nie zebrali takich oklasków, jak inni, bo było to wydarzenie skierowane tylko dla lokalnych fanów, a nie dla tych w całej Polsce.