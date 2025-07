Oto, w czym Malwina Smarzek przyszła do dziennikarzy. "Kocury, bambury, kabanosy"

- To taka typowa piosenka pod ćwiczenia na siłce. Żebyście słyszeli, co dopiero leci w autobusie drużyny - śmiała się jednak z osób ze sztabu naszej kadry.

Polki do strefy wywiadów dotarły uradowane i to wcale nie dziwi. Uśmiech od ucha do ucha opromieniał Malwinę Smarzek, która do dziennikarzy przyszła w... ciemnych okularach.