Gwiazda ma dylemat. Co zrobi?

Tobiasz Musielak to jeden z wielu żużlowców, którzy są w ostatnich latach zbyt słabi na PGE Ekstraligę, ale na jej zapleczu rozstawiają rywali po kątach i zazwyczaj nie ma na nich mocnych. Polak zalicza w tym momencie trzeci udany sezon z rzędu w eWinner 1. Lidze, więc nic dziwnego że znów kusi go powrót do grona najlepszych. Może on to zrobić na dwa sposoby - albo awansować do niej z obecnym zespołem, czyli Cellfast Wilkami, albo przyjąć ofertę ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz.