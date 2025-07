EYOF Skopje 2025 przeszedł do historii. I to jak…! 27 medali Polaków to nowy rekord!

To jest oczywiście historyczny sukces, a przysłowiowa poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Do tej pory najlepszym EYOF-em w naszym wykonaniu była edycja w słowackiej Bańskiej Bystrzycy w 2022 roku, kiedy to biało-czerwoni wywalczyli 20 medali. Wydawało się, że ten rekord długo nie zostanie pobity, ale wystarczyły tylko cztery lata i poprzeczka powędrowała bardzo wysoko.

Polska młodzież była podzielona na trzy wioski festiwalowe : główna multisportowa w Skopje, kolarska w Kumanowie i gimnastyczna w chorwackim Osijeku. Co ważne, z każdej z nich do Polski trafiły medale. Brawo!

Sobota była ostatnim dniem imprezy z wieczorną ceremonią zamknięcia wieńczącą tydzień w stolicy Macedonii Północnej. Jednak wcale nie był on spokojny, bo biało-czerwoni ruszyli do boju już od 8:15 rano, kiedy to siatkarki stanęły do walki o brązowy medal z Węgierkami. Mecz był zacięty i trwał 5 setów. Zakończył się zwycięstwem 3:2 i brązowym medalem Polek.