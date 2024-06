Głośno o transferze. Ostre słowa legendy

To koniec marzeń, kłopoty w polskim klubie

Fachowcy określili okres rekonwalescencji Doyle'a na czas 4-6 miesięcy. To w praktyce oznacza koniec sezonu dla Australijczyka. Taką też informację zamieścił w mediach społecznościowych. To cios dla jego polskiego klubu z Grudziądza. - To jest ogromny problem dla drużyny z Grudziądza. Teraz muszą przeanalizować kalendarz z kim będą rywalizowali jeszcze na własnym torze. GKM w osłabieniu nie będzie w stanie wygrywać z lepszymi zespołami. Jedynie Leszno i Zielona Góra będą w ich zasięgu - mówi nam Jan Krzystyniak.