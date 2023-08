Fatalny widok. Legendarny tor w wodzie

Ostatnie dni w Słowenii to nieustanna walka z żywiołem. Woda wdziera się do miast, publikowane są alerty, kierowców prosi się o omijanie tego kraju w drodze powrotnej np. z Chorwacji czy Włoch. Niestety woda zalała też Krsko. Tor został na to w jakiś sposób przygotowany, ale tak czy inaczej mecz ucierpiał. Nie ma jednak żadnej tragedii. Jest spora szansa, że szybko da się to ogarnąć.